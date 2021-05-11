Манила, , 18:47 — REGNUM Минздрав Филиппин 11 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на филиппинское ведомство.

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Штамм выявили у двух граждан, ранее не путешествовавших в Индию, но прибывших из Омана в апреле. На данный момент заразившиеся находятся на карантине.

Напомним, ранее страна ввела ограничения на въезд для туристов, которые в течение последних 14 дней посещали Индию, Непал, Бангладеш, Пакистан и Шри Ланку.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса B.1.617, который ранее выявили в Индии, «вызывает беспокойство». Об этом 10 мая рассказал телеканал CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вызывающим беспокойство» штаммом называют новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или которые приводят к более тяжелому заболеванию.