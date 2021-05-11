Москва, , 16:25 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 мая 2021 года составил $590,476 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

На 1 апреля международные резервы страны составляли $573,322 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $17,154 млрд, или на 3%.

Согласно данным ЦБ, на 1 мая в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.