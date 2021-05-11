Киев, , 16:23 — REGNUM Обыски в доме депутата фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука проходят по обвинению в госизмене, написал 11 мая депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Он отметил, что распоряжение предъявить обвинение Медведчуку, а также его соратнику по партии Тарасу Козаку сделала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко добавил, что, по его мнению, «Медведчук должен сидеть».

ИА REGNUM) сообщало, что открыло уголовное дело против Медведчука и Козака». Гончаренко «По моему заявлению ГБР (Государственное бюро расследований — прим.) сообщало, что открыло уголовное дело против Медведчука и Козака».

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