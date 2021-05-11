Киев, 11 мая 2021, 16:23 — REGNUM Обыски в доме депутата фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука проходят по обвинению в госизмене, написал 11 мая депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Он отметил, что распоряжение предъявить обвинение Медведчуку, а также его соратнику по партии Тарасу Козаку сделала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко добавил, что, по его мнению, «Медведчук должен сидеть».
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