Киев, , 16:23 — REGNUM Шестой апелляционный административный суд в Киеве признал противоправным и отменил решение об отмене нового украинского правописания.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщила пресс-служба украинского министерства юстиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом сейчас суд признал противоправным и полностью отменил ранее принятое решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового правописания. Апелляция правительства по этому делу полностью удовлетворена.

Минюст Украины также обратился к ученикам, студентам и абитуриентам с призывом и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года, подчеркнув, что его нормы остаются действующими.

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года ОАСК признал незаконным и отменил постановление правительства страны о введении нового украинского правописания. Основанием иска было то, что правительство Украины по законодательству не имеет компетенции изменять правописание. Новая редакция украинского правописания была утверждена в мае 2019 года правительством Владимира Гройсмана под давлением на тот момент президента Порошенко. Редакция содержит целый ряд специфических норм и «полонизмов», которые не воспринимаются большинством населения Украины и считаются коверканьем слов.