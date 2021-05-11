Красногорск, , 16:23 — REGNUM На строительных площадках в Подмосковье ведется масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Об этом 11 мая сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

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На данный момент на строительных площадках привились свыше 3 тыс. человек. Бригады медиков посетили строительные площадки в Коломне, Дмитрове, Павловском Посаде и Егорьевске.

«Как только руководство строительной площадки информирует Главгосстройнадзор о количестве желающих привиться, мы формируем заявку в министерство здравоохранения Московской области и на место выезжает мобильная бригада медиков», — отметил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

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