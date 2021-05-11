Краснослободск, Волгоградская область, , 16:25 — REGNUM Права 39 участников долевого строительства восстановлены в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В Краснослободске завершили возведение трёхэтажного многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе администрации региона.

Строительство дома № 28 по улице Чулкова в ЖК «Заречье» было заморожено из-за нехватки средств у застройщика ООО «Рекламный центр «ОКО». Для восстановления прав дольщиков региональные власти заключили инвестиционное соглашение с новой компанией ООО «Дельта». Застройщик завершил все работы вовремя, получив взамен компенсационный земельный участок для реализации собственного жилищного проекта.

В 2021 году в Волгоградской области планируют сдать 11 проблемных долгостроев, восстановив права 1,8 тысячи семей дольщиков.