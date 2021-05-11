Казань, , 16:19 — REGNUM Специальный медицинский самолет МЧС России приземлился в аэропорту Казани, сообщает 11 мая пресс-служба МЧС.

Спецборт прилетел для эвакуации людей, пострадавших в результате нападения на школу.

Медицинский самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Казани в 15:42 мск.

Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки раненых, установками искусственной вентиляции легких и обеспечивает условия для интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний преступник устроил стрельбу в гимназии №175 Казани. В результате его действий погибли семеро детей, двое сотрудников гимназии, еще 21 человек был ранен.

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