Казань, 11 мая 2021, 16:19 — REGNUM Специальный медицинский самолет МЧС России приземлился в аэропорту Казани, сообщает 11 мая пресс-служба МЧС.
Спецборт прилетел для эвакуации людей, пострадавших в результате нападения на школу.
Медицинский самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Казани в 15:42 мск.
Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки раненых, установками искусственной вентиляции легких и обеспечивает условия для интенсивной терапии.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний преступник устроил стрельбу в гимназии №175 Казани. В результате его действий погибли семеро детей, двое сотрудников гимназии, еще 21 человек был ранен.
Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель РСО-Алании выразил соболезнования родным погибших в Казани