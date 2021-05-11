Киев, , 16:12 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады.

Об этом сама Венедиктова сообщила 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генпрокурор не сообщила фамилии парламентариев, которым объявят подозрение, но назвала их «депутаты М. и К.»

Также она заявила, что перед объявлением этих подозрений правоохранительные органы Украины провели «массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей».

Венедиктова уточнила, что данные народные депутаты подозреваются не только в государственной измене, но и в «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». В завершение она добавила, что местонахождение народного депутата «М.» не установлено, а потому СБУ в настоящий момент принимаются соответствующие меры к его установке и вручения емуходатайство о содержании под стражей.

ИА REGNUM отмечает, что с большой вероятностью речь идет о лидере фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке и его коллеге по фракции, депутате Тарасе Козаке. Ранее сегодня стало известно, что представители СБУ провели обыски в доме Медведчука.