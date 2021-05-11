Москва, , 16:11 — REGNUM Страны Запада под предлогом охраны природы могут пытаться вытеснить конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории. Такая опасность существует. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Мы видим, что страны Запада всё чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции», — пояснил в беседе с РИА Новости пояснил Аверьянов.

Он отметил, что тема экологии служит лишь ширмой для срыва стратегических проектов России в Арктике. Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что западные экологи яростно протестуют против российских проектов, в тоже время ни слова не говорят в адрес других стран, осваивающих Арктику.

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По словам Аверьянова, влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам.

«Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов», — подчеркнул Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за изменения климата и растущей роли России.