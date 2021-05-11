Рязань, 11 мая 2021, 16:13 — REGNUM В Рязанской области засеяно 65% от запланированной площади зерновых культур. Данные на 11 мая предоставили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В области посеяно 215 тысяч гектаров ранних яровых зерновых культур. В связи с погодными условиями весенние полевые работы стартовали на две недели позже среднемноголетних сроков. Кроме зерна в полях уже посеяно 4,5 тысячи гектаров (72% от плана) сахарной свёклы, подсолнечника — 24 тысячи га, рапса — 18 тысяч га, однолетних трав — 10,5 тысячи гектаров, картофелем ранних сортов засажено 260 гектаров.
Гибель посевов озимых культур в сезоне 2020/2021 годов из-за неблагоприятных погодных условий составила 41 тысячу гектаров или 11%. Сельхозпроизводители пересеяли уже 26,5 тысяч га.