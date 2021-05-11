Вашингтон, , 18:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 36 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 36 231 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,74 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 399 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 582 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что реальное количество умерших от COVID-19 в стране может составлять не менее 900 тыс.