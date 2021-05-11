Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после страшной трагедии в Казани распорядился в ближайшие дни осуществить в школах Петербурга комплексную проверку систем безопасности, сообщили 11 мая в Смольном.

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После случившегося в Казани, где при стрельбе в гимназии погибли девять человек, в том числе семеро школьников, во всех школах Петербурга усилен контроль за пропускным режимом, начались внеплановые проверки систем безопасности, обследуются прилегающие территории, ведется дополнительный инструктаж сотрудников.

«Трагедия в Казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школ и комитета по образованию. Родители, отправляя ребенка в школу, должны быть уверены, что он там в полной безопасности», — сказал Александр Беглов.

Как отмечают в Смольном, все петербургские школы обеспечены профессиональной физической охраной, там работают сотрудники 93 частных охранных предприятий. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации и металлодетекторами, системами видеонаблюдения и контроля доступа.

В эти минуты петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Республики Татарстан на 11 линии Васильевского острова.