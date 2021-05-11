Берлин, , 16:10 — REGNUM Власти Германии ожидают резкий рост количества иммигрантов. Об этом заявил 11 мая министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер в интервью изданию DPA.

Зеехофер во время интервью выразил удовлетворение результатами текущей политикой Германии по отношению к мигрантам и беженцам. При этом заявил, что «уже есть первые признаки значительного увеличения числа мигрантов в самое ближайшее время».

«Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы прибытие большого числа новых иммигрантов прошло максимально легко и не вызвало социального или политического напряжения, как это иногда было ранее», — отметил Зеехорф.

По его словам, в прошлом году 102 581 иностранец обратился с просьбой о предоставлении убежища в Германии. А в общей сложности количество прибывающих в Германию из-за рубежа с целью постоянного места жительства все последние годы было в районе 200 тысяч ежегодно.