Берлин, , 16:07 — REGNUM На спаржевой ферме, принадлежащей Генриху Тирману, которая находится в Кирхдорфе (Нижняя Саксония, Германия), произошла вспышка заражений коронавирусом, в связи с чем её сотрудники были отправлены на карантин. Однако часть из них, прибывшие на работу из Польши, пожаловалась местным СМИ на условия содержания. Об этом передает немецкое издание Die Welt.

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»Мы не можем покинуть свое общежитие за исключением прибытия на рабочее место. Мы как рабы. Продуктов приносят слишком мало и не самого высокого качества, не говоря уже о средствах гигиены. Чтобы мы не нарушили карантин, с нами работают охранники. Мы как рабы. Уровень недовольства такими условиями очень высокий», — сообщил немецким журналистам один из польских рабочих.

По словам руководителя фермы Генриха Тирманна, ситуация находится под контролем. В интервью он заявил, что на предприятии соблюдается план санитарных условий. Дважды в неделю сотрудники проходят осмотр, а охранники проверяют помещения, чтобы не допустить распространения вируса.

В связи с чем он не видит проблем в данных условиях.