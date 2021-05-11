Калуга, 11 мая, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Агентству развития бизнеса Калужской области в 2020 году удалось привлечь финансирование для 105 субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 1,9 млрд рублей. Господдержку получили 127 МСП на сумму 181 млн рублей. Об этом 11 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора агентства Стефана Перевалова.

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В 2020 году агентством было обработано 1702 обращения за консультацией от предпринимателей области, подобрано 11 площадок для бизнеса, решено 105 кейсов на получение исходно-разрешительной документации. Для районов области организованы выездные мобильные консультационные пункты. Контроль качества и скорости обработки обращений реализован на платформе «Битрикс 24». За услугами по расширению каналов сбыта и продвижения продукции в 2020 году в агентство обратились 382 компании. Им оказали порядка 500 услуг на общую сумму более 57 млн рублей. Для контролирования этих потоков разработана CRM-система, организован сбор обратной связи.

Агентство развития бизнеса Калужской области в 2020 году стало лауреатом I Национальной премии «Мой бизнес» в номинации «Лидер популяризации». Жюри оценило многочисленные мероприятия для бизнеса, в том числе обучающие, а также контент в социальных сетях, ТВ-проекты «Наставник» и «Истории успеха».

По мнению губернатора области Владислава Шапши, в период пандемии льготные займы, гарантии, поручительства и другая антикризисная помощь, в том числе оказываемая агентством, поддержали работу ведущих отраслей, помогли сохранить рабочие места и обеспечить развитие экономики региона. Губернатор отметил важность дальнейшего совершенствования бизнес-климата в регионе, а также поддержал предложение агентства об оказании дополнительной помощи калужским фермерам в реализации их продукции.

«Жду ваших предложений. Они должны иметь определенную структуру и концепцию. Главное, чтобы эта работа не привела к появлению блошиных рынков на улицах», — сказал Владислав Шапша.