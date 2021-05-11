Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Ростовские власти принесли извинения 94-летней фронтовичке Антонине Яковлевне Коваленко, которую вынудили отказаться от участия в параде Победы на Театральной площади, за проявленное неуважение. Об этом в социальных сетях сообщила правнучка ветерана Великой Отечественной войны.

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«Сегодня Антонине Яковлевне были принесены извинения за сложившуюся ситуацию. Под особый контроль взяли её здоровье. К ней прикрепили отряд «тимуровцев», который будет помогать ей. Также прямо под её окнами будет организован концерт хорового ансамбля. И самое интересное — её пригласили в числе почётных ветеранов на экскурсию на «Самбекские высоты». Будет организован транспорт и все необходимые условия», — написала правнучка.

ИА REGNUM напоминает, что в преддверии 76-летней годовщины Великой Победы сотрудники органов соцзащиты по телефону практически отговорили фронтовичку быть в числе почётных гостей военного парада на Театральной площади. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

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