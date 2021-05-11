Москва, , 16:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

При этом предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей.

Сейчас такой платеж доступен для физлиц.

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