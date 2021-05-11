Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM 82-летнего пациента больницы № 23 в Екатеринбурге избили соседи по палате. Об этом сообщили родственники пострадавшего журналистам.

Пенсионер лежал в четырёхместной палате гнойного отделения, в это время соседи шумно распивали спиртное. На пациента напали после того, как он вышел в коридор спать на кушетку, передаёт портал «Е1».

У пожилого человека — трава брюшной полости, две гематомы под глазами, ссадины на ноге. В полиции проводят проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяные медсёстры избили пациентку больницы ГКБ имени Иноземцева в Москве. После инцидента главврача медучреждения уволили, часть медперсонала отстранены от работы.

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