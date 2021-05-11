11 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Учитывая предыдущие четыре года правления Трампа, епископы и консервативные верующие могут рассчитывать на ренессанс «трампизма», который поможет им отыграть позиции в «священной войне» против сторонников абортов, которых олицетворяют Байден и Пелоси. Ватикан же хотел бы отложить на неопределенный срок полемику вокруг неактуального для него вопроса, который может помешать наладить сотрудничество с администрацией президента США.

Станислав Стремидловский, , 17:28 — REGNUM



Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Ладария направил письмо главе Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу по острому вопросу, который носит в равной степени как религиозный, так и политический характер. Ладария отреагировал, как сообщает американский католический портал The Pillar, на более раннее письмо Гомеса, информирующее конгрегацию о намерении епископов США обсудить проект документа о сакральном достоинстве причастия. Ключевым здесь является то, что в USCCB склоняются к тому, чтобы публично провозгласить невозможность причащать тех политиков католического вероисповедания, которые поддерживают и принимают решения в пользу либерализации абортов, эвтаназии и «других моральных пороков». А это напрямую затрагивает президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Большая часть американских епископов настроена против действующего главы государства. Так, в январе сего года Гомес направил письмо Байдену, которого попрекнул тем, что президент пообещал проводить политику продвижения «морального зла», угрожающую «человеческой жизни и достоинству» и связанную с вопросами «абортов, контрацепции, брака и пола». И хотя архиепископу оппонировал чикагский кардинал Блэз Купич, назвавший его заявление «непродуманным», сторонников Байдена в USCCB значительно меньше, чем противников. При этом в последнее время удары стали наноситься не только по главе Белого дома, но и Пелоси. Так, архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне издал пастырское послание, в котором призвал запретить причащать деятелей, поддерживающих аборты. Это напрямую затрагивает спикера палаты представителей, одну из самых известных католиков в архиепископии Сан-Франциско. Как позже отметил в интервью американскому католическому порталу National Catholic Register Кордилеоне, «я ожидал, что люди сразу же подумают о ней, но, к сожалению, в такой ситуации оказалось много католиков, заметных в общественной жизни».

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Учитывая, что ситуация балансирует на грани скандала, Конгрегация доктрины веры попыталась притормозить «крестовый поход против абортов» Конференции католического епископата США. Как напомнил кардинал Ладария, вопрос о католических политиках и причастии уже был поднят во время визита делегации USCCB в Ватикан к папе Римскому Франциску в 2019—2020 годах и тогда было рекомендовано провести тщательный диалог между епископами, чтобы «сохранить единство епископской конференции перед лицом разногласий по этой спорной теме». В настоящее время конгрегация считает, что данная проблема может «стать источником разногласий» как в USCCB, так и в Католической церкви в США. По мнению префекта, епископам следует расширить экспертный круг, вступив в разговор с католическими политиками, однако в целом решение «лучше всего было бы сформулировать в широком контексте достойности принятия святого причастия любыми верующими, а не только одной категории католиков». Помимо того, кардинал намекнул на то, что не стоит создавать впечатления, будто бы «аборты и эвтаназия» являются «единственными серьезными вопросами католического морального и социального учения, которые требуют полной ответственности со стороны католиков».

Это говорит о том, что Ватикан хотел бы приглушить, если не отложить на неопределенный срок полемику вокруг неактуального для него вопроса, который может помешать наладить сотрудничество с администрацией Байдена, а также провоцирует напряженность в церковных американских кругах. Ведь пропрезидентское меньшинство в Католической церкви в США выставляет раскол по вопросу абортов, причастия и католических политиков как борьбу с Байденом большинства посещающих воскресную мессу прихожан, а Конференцию католического епископата обвиняет в том, что она «захвачена группой фанатиков, которые самым ребяческим образом смешивают политику с религией». При этом USCCB пеняют на то, что епископов не волновал «современный царь Кир и язычник» Дональд Трамп, пока на посту президента он противодействовал абортам. Как отмечает в этой связи американский католический портал Crux, «Ватикану иногда трудно понять, что в отличие от Западной Европы в США до сих пор сражаются против абортов, и поэтому у Церкви остается шанс сдвинуть дело с мертвой точки», однако «американские католики часто не понимают, что, если что-то является для них серьезным приоритетом, не обязательно, что это разделяет остальной мир, а ведь Ватикан несет глобальную ответственность».

Джо Байден Gage Skidmore

Учитывая предыдущие четыре года правления Трампа, епископы и консервативные верующие могут рассчитывать на ренессанс «трампизма», который поможет им отыграть позиции в «священной войне» против сторонников абортов. В этой ситуации USCCB необходимо продержаться до ноября 2022 года, когда пройдут выборы в палату представителей США. По итогам выборов 2020 года республиканцам удалось отвоевать часть позиций, хотя нижняя палата так и осталась под контролем демократов. Но если демократы потерпят через полтора года поражение, это предоставит шанс Конференции католического епископата США добиться от республиканцев большей взаимности, что уже было при Трампе.