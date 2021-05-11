Джакарта, , 16:02 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 13 615 313 человек, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей, сообщает Antara.

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За сутки инъекцию вакцины от COVID-19 в Индонезии сделали 140 226 человек.

Между тем вторую инъекцию вакцины сделали 8 870 424 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5021 новый случай заражения коронавирусом.

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