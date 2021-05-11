Киев, , 16:01 — REGNUM В доме народного депутата Верховной рады Украины и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) Виктора Медведчука сегодня, 11 мая, проходят обыски.

Об этом сообщили сразу несколько центральных СМИ Украины со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что обыски проходят в доме политика на улице Монтажников в Киеве. Другие подробности пока неизвестны. Пресс-службы СБУ и ОПЗЖ к настоящему моменту никаких заявлений не делали.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля Совнацбез Украины принял решение о применении санкций к Медведчуку, его жене Оксане Марченко и ряду связанных с ними лиц. Тогда же было заявлено, что СБУ расследует в отношении политика уголовное производство по делу о финансировании терроризма, но с тех пор никакой дополнительной информации власти не озвучивали.