Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании книготорговли социальным предпринимательством, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего предпринимательства, будет относиться к категории социального предпринимательства.

Речь идет о периоде до 31 декабря 2022 года. Критерии такой деятельности будут определяться Минцифры.