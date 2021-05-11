11 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Татьяна Стоянович, , 17:03 — REGNUM Нежелание президента Сербии Александра Вучича заявить о том, что в усташском Независимом Хорватском государстве (НХГ) во время Второй мировой войны был совершен геноцид сербов, нельзя назвать неожиданным. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в интервью боснийскому телеканалу Fejs Александр Вучич отказался ответить прямо на вопрос ведущего, был ли в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны совершен геноцид сербов. Президент Сербии отметил, что журналист и сам может догадаться о том, каково его частное мнение по этому поводу, но как лидер страны он не имеет права об этом заявить, поскольку это автоматически испортило бы отношения с Хорватией «на следующие сто лет».

«Подобное поведение Александра Вучича — классическое проявление привычной услужливости по отношении к Хорватии, которую сербские политики демонстрируют еще со времен Слободана Милошевича. Эта услужливость достигла своего пика после 5 октября 2000 года, когда к власти пришли демократы, а особенно заметна она была во время президентства Бориса Тадича с 2008 по 2012 год», — считает Чворович.

Борис Тадич Democratic Party

Эксперт напомнил, что в 1995 году хорватские силовики в ходе военных операций «Блеск» и «Буря» провели этнические чистки сербского населения, проживающего на территории республики. В результате этих операции из Хорватии было изгнано более 250 тысяч сербов, при этом более 80% изгнанных жили на территории бывшей Республики Сербская Краина, которая находилась под защитой ООН, добавил он. Также надо иметь в виду, что в соответствии с отчетом, который в 1993 году в ООН представил её бывший генсек Бутрос Гали, из больших городов Хорватии вне территории Сербской Краины уже было изгнано около 250 тысяч сербов, продолжил Чворович.

«Хорватские силы провели этнические чистки сербов, следуя политике, которую первый президент Республики Хорватии Франьо Туджман обозначил перед выборами 1990 года — уменьшить долю проживающих в республике сербов с 17% до 3%. Эта цель была достигнута в 1995 году. В 1996 году, всего лишь через год после второго геноцида сербов в Хорватии в XX веке, Сербия подписала соглашение о нормализации отношений со своим соседом, в котором уже в первой статье говорится о взаимном признании двух стран в международных границах. В некотором смысле Сербия подписанием этого документа помогла Хорватии легализовать этнические чистки сербов на своей территории», — рассказал эксперт, добавив, что в преступных акциях хорватских силовиков погибло более семи тысяч человек, 15 тысяч было ранено.

Чворович отметил, что сербам тогда был причинен также огромный материальный ущерб, который оценивается в 30 миллиардов евро.

«Как Хорватия отблагодарила Сербию за столь великодушный шаг? Хотя в первой статье соглашения говорится о взаимном признании двух республик в существующих границах, уже в 2008 году Загреб признал самопровозглашенную независимость Косово», — сказал эксперт.

Чворович также напомнил, что в июле 1999 года, сразу по окончании агрессии НАТО против СР Югославии Хорватия поспешила воспользоваться случаем и подать против Сербии иск в Международный суд ООН в Гааге из-за якобы совершенного во время конфликта 1990-х годов геноцида хорватского народа.

Последствия бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

«Этим иском Хорватия на самом деле хотела скрыть тот факт, что она в XX веке дважды совершила геноцид сербов — в 1995 году и в середине столетия во время существования НХГ. Не надо забывать, что Туджман во время провозглашения независимости Хорватии от СФРЮ заявил, что Независимое Хорватское Государство — нацистское образование времен Второй мировой войны, являлось олицетворением «тысячелетней хорватской мечты о независимости», которая была утрачена в XII веке», — предположил эксперт.

По словам Чворовича, вместо того, чтобы сразу же подать против Хорватии встречный иск, новый сербский режим, пришедший к власти в результате бархатной революции в октябре 2000 года, всего лишь оспорил в 2002 году компетенцию Международного суда в Гааге, не вникая в суть. «Только в 2010 году Сербия подала встречный иск, но уже тогда законный представитель сербского государства адвокат Тибор Варади сообщил, что не верит в то, что Хорватия совершила геноцид сербского народа в XX веке, так же как и в то, что Сербия совершила геноцид в Хорватии в 1991 году», — сказал эксперт.

Также юрист отметил, что в 2008 году, в день годовщины массового побега узников концлагеря Ясеновац, тогдашний президент Республики Сербии Борис Тадич в интервью изданию «Свободная Далмация» заявил о том, что неправильно было бы поднимать вопрос о возмещении ущерба за преступления против сербов с 1941 по 1945 год, так как «это вернуло бы нас во Вторую мировую войну».

«На такую услужливость со стороны Сербии, которую проявляет в том числе Александр Вучич, Хорватия четко ответила и иском за геноцид, и признанием сепаратистского образования Косово, и многочисленными заявлениями официальных лиц хорватского государства, в которых они не скрывали удовлетворения из-за так называемой косовской независимости. До сегодняшнего дня сербы не могут вернуться к своим очагам в Хорватии, не могут вернуть свое имущество», — продолжил Чворович.

По словам эксперта, в преамбуле конституции Сербии написано, что Сербия продолжает государственно-правовые традиции сербского народа, и поэтому президент страны не имеет права игнорировать миллионы сербских жертв не только на территории сегодняшней Хорватии, но и на территории Боснии и Герцеговины, и умалчивать о том, что во время Второй мировой войны был совершен геноцид сербов.

«Что тем временем делают хорваты? Как раз все наоборот. Хотя Международный суд ООН отверг как иск Хорватии против Сербии, так и Сербии против Хорватии, руководство этой страны до сих пор говорит об агрессии Югославской Народной Армии против Хорватии в 1991 году, о якобы сербских преступлениях, о том, что в изгнании сербов виноват Слободан Милошевич, а не хорватская политика и хорватские силовики», — рассказал Чворович.

Слобадан Милошевич в качестве обвиняемого на Международном трибунал по бывшей Югославии. 1993

По мнению эксперта, причина подобного поведения сербского руководства более чем ясна — они желают прислуживать ЕС, США и НАТО и поэтому принимают их версию событий как Второй мировой войны, так и 1990-х годов.

«Можно было бы вместо этого вынести на обсуждение вопрос о компенсации сербским жертвам, как это сделала еврейская община, которая потребовала возмещения ущерба не только от Германии. Республика Сербия, например, одно из немногих государств, которое разрешает еврейской общине унаследовать имущество евреев, пострадавших во время Второй мировой войны, если у них нет прямых наследников. И это несмотря на то, что за страдания евреев на территории Сербии ответственно НХГ, так как лагерь Саймиште на территории сегодняшнего Нового Белграда в период войны находился на территории этого нацистского образования», — заявил Чворович.

Эксперт подчеркнул, что есть и другие причины, по которым замалчивание геноцида сербов во время Второй мировой войны со стороны НХГ может оказаться опасным для Сербии.

«Международный суд ООН с момента своего создания еще ни одно государство не осудил за геноцид. Но в судебном приговоре в процессе против Сербии на основании иска Боснии и Герцеговины было отмечено, что Сербия предприняла не все, что могла бы предпринять для того, чтобы так называемый геноцид в Сребренице не произошел. Международный суд перенял квалификацию, согласно которой военные и полицейские Республики Сербской на территории Боснии и Герцеговины совершили совместные преступные действия. Из этого следует, что Международный суд ООН, признавая как доказанный факт вину политического и военного руководства Республики Сербской в так называемом геноциде в Сребренице, на самом деле опосредованно осудил Республику Сербскую в этом же геноциде, и это может иметь далеко идущие последствия для Баня-Луки», — считает юрист.

Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

Поэтому Чворович считает, что забота об интересах Республики Сербской, которую проявляет Вучич, на самом деле ложная.

«Вучич умалчивает о том, что на территории сегодняшней Республики Сербской во время Второй мировой войны был совершен ужасный геноцид сербов, при этом со стороны не только хорватов, но и боснийских мусульман. Его молчание дает и хорватам, и бошнякам материал для того, чтобы место на скамье подсудимых они обменяли на место прокурора в процессе против сербского народа», — подытожил Зоран Чворович.