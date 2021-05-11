Ташкент, , 15:56 — REGNUM Блогер Иномжон Пардаев привлечен к административному аресту на 15 суток за съемку видеоролика у памятника поэту Алишера Навои в Каттакургане. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Самаркандской области Узбекистана.

На видео молодой человек имитирует эмоциональное высказывание, смонтированное из другой записи. Он произносит оскорбительные слова в адрес Алишера Навои.

После задержания Пардаев выразил сожаление о содеянном и попросил прощения за высмеивание образа Навои. Молодого человека привлекли к ответственности по ст. 183 («Мелкое хулиганство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле узбекистанских блогеров арестовали за постановочную съемку свадьбы в ташкентском метрополитене.

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