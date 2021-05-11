Киев, , 15:55 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает, что к категории олигархов в стране можно «уверенно отнести» 13 человек.

Об этом на конференции сегодня, 11 мая, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик заявил, что олигархи — один из наибольших вызовов, который сегодня существует для Украины, поскольку они имеют «очень большое влияние» на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы. Также Данилов подтвердил сделанное ранее заявление президента Зеленского о том, что будет разработан специальный закон об олигархах.

«Президент уже дал задание аппарату Совета нацбезопасности, антимонопольному комитету, офису президента разработать закон об олигархах… По критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, есть 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде, и которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — добавил Данилов.

Вместе с тем, конкретные фамилии он называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля президент УкраиныВладимир Зеленскийпредложил разработать закон о статусе олигарха. Тогда он заявил, что такая законодательная инициатива нужна, поскольку нельзя больше допускать такого влияния олигархов на все политические и экономические процессы, как это было ранее.