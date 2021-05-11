Владикавказ, , 15:55 — REGNUM Соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани выразил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. От имени жителей республики и от себя лично он обратился к главе Татарии Рустаму Минниханову и родным погибших со словами поддержки, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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"От имени жителей Республики Северная Осетия-Алания и от себя лично приношу глубокие соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в средней школе №175 г. Казань. Особенно страшно и горько, что жертвами преступления стали дети. Невозможно найти слова, которые бы смогли утешить или облегчить страдания родных и близких. Искренне скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, которую направил Меняйло в Татарию.

Руководитель Северной Осетии в связи с событиями в Казани поручил усилить меры безопасности в детских образовательных учреждениях республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате кровавой бойни в школе №175 в Казани от рук 19-летнего преступника погибли семеро детей и учительница, пострадали еще 16 человек из числа учителей и учащихся.