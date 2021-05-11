Североморск, Мурманская область, 11 мая, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили 11 мая в пресс-службе Северного флота.

Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

Для опознания цели в воздух был поднят МиГ-31, который идентифицировал цель самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии

«(МиГ-31) сопроводил его над акваторией Баренцева моря. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — сообщили в Северном флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолёта над Тихим океаном и не допустил нарушения госграницы. МиГ-31 успешно вернулся на аэродром базирования, его полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами.

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