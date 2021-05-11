Москва, , 15:54 — REGNUM Сырьевой рынок 11 мая днем держится в «красной» зоне и снижается в рамках коррекции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель Brent стоит $67,66 и может спуститься к $66,50, баррель WTI стоит $67,44 и тянется к $67.

Значимым аргументом в пользу сохранения цен на нефть высокими, а тренда восходящим является ожидание инвесторами бурного восстановления мировых экономик, внутри которого быстро проявится повышенный интерес к энергоносителям.

Дополнительную поддержку сырьевым котировкам создает слабый доллар. Пока в нефти Brent ситуация останется без существенного изменения.

Внимание стоит обратить на вечерние данные API по запасам нефти, а также аналогичную официальную статистику от минэнерго США, которая выйдет 12 мая.

Чем ниже будут показатели по запасам, тем больше у покупателей окажется аргументов в пользу покупки нефти», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть консолидируются вблизи отметки $68