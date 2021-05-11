Москва, , 15:53 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил увеличить возраст приобретения оружия до 25 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

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«Ещё три года назад, когда был похожий расстрел в колледже Керчи, ЛДПР предложила повысить возраст приобретения оружия до 25 лет. Нас услышали? Нет! И вот аналогичное ЧП в Казани. Ведь в 25 лет человек все-таки уже куда умнее, уже успокоился, а в 18−19 лет он еще не совсем устоявшаяся личность», — отметил Жириновский.

Он также настаивает на усилении охраны учебных заведений.

Кроме того, депутат призвал тщательнее следить за соцсетями школьников.