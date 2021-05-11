Киев, , 15:57 — REGNUM Следственные действия проходят в Киеве в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает 11 мая украинское издание «Зеркало недели».

По данным источников в СБУ, правоохранители обыскивают дом политика на улице Монтажников. Сюда Медведчук и члены его семьи переехали на время ремонта в их доме в Пуще-Водице.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Государственное бюро расследований Украины возбудило против Медведчука дело о государственной измене.

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