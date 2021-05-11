Сеул, , 16:01 — REGNUM В Южной Корее вступают в силу поправки в закон о дорожном движении, принятые Национальным собранием (парламентом) в декабре 2020 года. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

По их словам, с 13 мая пользователи электросамокатов должны будут иметь водительские права.

В настоящее время лица старше 13 лет могут пользоваться электросамокатами, однако с четверга, когда вступят в силу новые правила, минимальный возраст для пользования электросамокатами повышен до 16.

Как отметили в агенстве, люди, которые водят электросамокаты без действительных водительских прав, будут оштрафованы на 100 тыс. вон (~$89). В случае, если нарушителю менее 16 лет, то за его проступки будут отвечать родители или опекуны.

Кроме того, лицам, использующим электросамокат в нетрезвом состоянии, грозит штраф в размере 100 тыс. вон (~$89). Пользователи электросамокатов, отказывающихся пройти тест на алкоголь, также будут оштрафованы на 130 тыс. вон (~$116), а лица, использующие электросамокаты без защитных головных уборов, — на 20 тыс. вон (~$18).