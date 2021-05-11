Москва, , 15:52 — REGNUM Американское посольство в России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани. Соответствующее заявление 11 мая разместила пресс-секретарь дипмиссии США Ребекка Росс на своей странице в соцсети Twitter.

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«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, а также всем жителям Республики Татария.