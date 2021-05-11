Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Родителей найденной в кафе Петербурга семилетней девочки лишат родительских прав. Ребенок вместе со старшим братом помещен в медицинское учреждение под присмотр врачей. Об этом 11 мая сообщил представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Напомним, семилетняя девочка по имени Юля пришла в одно из кафе на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга вместе с десятилетним братом и его друзьями днем 8 мая. Мальчик оставил сестру в кафе и ушел гулять, а спустя некоторое время на ребенка обратили внимание сотрудница кафе и посетительница. Девочку передали правоохранительным органам, а затем медикам, которые зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на теле ребенка. После чего ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, семья Юли неблагополучная, алкоголизированная. Помимо брата у Юли есть 12-летняя старшая сестра, которая сейчас находится в социальной гостинице.

«Мама, когда ей стало известно о пропаже ребенка, никаких действий не предпринимала. Сотрудники полиции выехавшие в адрес обнаружили родителей в алкогольном опьянении, — уточнил представитель аппарата. — Данная семья состоит на контроле как семья находящаяся в социально опасном положении. Поэтому органы опеки подготовили документы о лишении родительских прав».

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