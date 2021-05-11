Бишкек, , 15:49 — REGNUM С начала года налоговой службе Киргизии удалось собрать 29 млрд 781 млн сомов (25 млрд 917 млн рублей) налогов и платежей, что 35,9% или на 7 млрд 864 млн сомов (6 млрд 844 млн рублей) больше, чем за январь — апрель 2020 года.

При этом киргизские налоговики перевыполнили план на 6,9% или почти на 1 млрд 924 млн сомов (1 млрд 674 млн рублей).

Также стало известно, что за первые четыре месяца нынешнего года налоговая служба республики получила от налогоплательщиков около 12 млрд 21 млн сомов (10 млрд 461 млн рублей) страховых взносов.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года страховых взносов собрано больше 15,8% или на 1 млрд 637 млн сомов (1 млрд 424 млн рублей).

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