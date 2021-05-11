Минск, , 15:48 — REGNUM Утром 11 мая произошел пожар в древнем католическом храме в белорусском Будславе. Здание храма уцелело, но крыша оказалась полностью разрушена пламенем. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сообщение о пожаре в Будславе поступило в МЧС в 7:47 по местному времени. Дым от пожара был виден в радиусе не менее 20 километров. На его тушение были направлены все пожарные силы городка, однако они не справлялись. Прибывшие пожарные определили, что горят деревянные конструкции в скрытых полостях.

Дополнительные пожарные машины проехали до Будслава более 100 км. В результате пожарным удалось локализовать пожар в 11:24 — спустя 3,5 часа с его начала.

Внутреннее убранство храма, в том числе икона Будславской Божией Матери, сохранено, однако крыша оказалась полностью разрушена. Приход начал сбор средств на восстановление здания храма.

Католический храм в белорусском Будславе строился в 17 веке. Он также имеет статус памятника архитектуры и истории в Белоруссии. В храме служат священники из ордена бернардинцев (францисканцев).

Причина возгорания устанавливается.