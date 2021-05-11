Казань, , 15:48 — REGNUM В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли девять человек. Об этом 11 мая сообщил глава Татарии Рустам Минниханов.

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Ранее сообщалось о восьми жертвах нападавшего.

«Мы потеряли семь детей, потеряли одного учительницу и потеряли ещё одну женщину работника», — уточнил глава республики.

По его словам, в настоящее время в клинической больнице находятся 18 детей, учеников школы, пострадавших в результате трагедии.

«Есть с переломами, ушибами, врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей», — добавил Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний молодой человек пришёл в школу в Казани и устроил стрельбу. В настоящее время он задержан и даёт показания. Преступник признался, что давно всех ненавидел.