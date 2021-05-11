Чиатура , , 15:49 — REGNUM В грузинском городе Чиатуре (Имеретия) объявили голодовку 13 мужчин, протестуя против деятельности добывающей компании «Грузинский марганец». Об этом 11 мая сообщает «Общественное телевидение» Грузии.

По данным журналистов, участники акции заявляют, что из-за работ, производимых компанией, якобы рушатся жилые дома в городе. Трое протестующих зашили себе рты.

Сообщается, что члены десяти семей этого шахтёрского города протестуют 85 дней и перешли к новым формам протеста, требуя внимания. Протестующие заявили, что, если их продолжат игнорировать, то к голодовке присоединятся женщины.

Пресс-секретарь предприятия Давид Саладзе заявил журналистам, что компания якобы выплачивает компенсации пострадавшим, а на протест вышли «радикалы».

"Эти лица — радикальные люди, которые отказываются разговаривать с нами, и поэтому у нас есть обоснованное подозрение, что за ними стоят определенные группы, подстегивающие их радикализм», — сказал Саладзе.

Стоит отметить, что в Чиатуре в апреле шахтёры «Грузинского марганца» вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы. Рабочие согласились возобновить работу через несколько дней после частичного удовлетворения их требований.

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