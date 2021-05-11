Москва, , 15:44 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на введение института типовой проектной документации, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Предполагается сделать типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

Планируется, что типовая проектная документация будет представлять собой проектную документацию, подготовленную с применением экономичных ресурсов и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений, предназначенную для многократного применения при создании аналогичных (по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) объектов капитального строительства.

Согласно законопроекту, типовая проектная документация будет отвечать критериям, установленным правительством.

Типовая проектная документация будет применяться на добровольной основе (за исключением случаев, установленных правительством) любым застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации.

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