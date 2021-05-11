Москва, , 15:39 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму законопроект о внесении изменений в бюджет на 2021 год, сообщает 11 мая официальный портал мэра и правительства столицы.

«Предлагаемые поправки касаются основных характеристик бюджета Москвы на 2021 год — его доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

После изменений доходы бюджета составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей. Дефицит останется неизменным — 510 млрд рублей.

Отмечается, что изменения связаны с быстрыми темпами восстановления столичной экономики. Дополнительные средства направят на проекты развития социальной и транспортной инфраструктуры.