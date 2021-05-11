Банда-Ачех, Индонезия, , 15:39 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Ачех в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что землетрясение произошло 11 мая в 03:44 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 30 км к юго-западу от Синабанга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии.

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