Красногорск, , 15:56 — REGNUM С 15 мая в Подмосковье начнется голосование по выбору площадок под экопункты. Об этом 11 мая сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

«Мы решили с 15 мая запустить на «Доброделе» голосование, чтобы жители сказали, где востребована установка экопунктов», — отметил чиновник.

Голосование будет проходить на сайте «Добродел». В общей сложности на территории региона в 2021 году планируют установить 900 экопунктов.

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