Варшава, , 15:39 — REGNUM 10 мая в Варшаве официально открылся приют для беженцев из Белоруссии «Дом мира». Он был открыт за счет средств фонда HUMANOSH имени Славы и Изко Валанских, который уже давно занимается помощью беженцам из разных в Польше. После начала «политического кризиса» в Белоруссии организация сосредоточила свою деятельность на помощи беженцам из этой республики, сообщает Polskie Radio.

«Над проектом работали как местные волонтеры из Польши, так и проживающие в Польше выходцы из Белоруссии. Последние несколько месяцев мы работали над изучением проблем, с которыми сталкиваются беженцы из соседней республики. Теперь мы уже знаем, как оформлять документы для беженцев, разрешения на работу, вид на жительство. Как их интегрировать в польское общество», — сообщила журналистам одна из основательниц фонда Катажина Скопец.

На открытии «Дома мира» присутствовал один из лидеров белорусской оппозиции, ныне проживающий в Варшаве, Павел Латушко.

«Если кто-то вынужден уехать из Белоруссии, у него теперь в любом случае будет крыша над головой, а также целый коллектив волонтеров, который будет ему помогать освоиться и пережить переезд как можно легче. Великолепная идея», — заявил политик во время открытия центра для белорусских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 405 граждан Белоруссии обратились за получением статуса беженцев в Польше. Этот показатель вырос в 10 раз по сравнению с предыдущими годами. Для сравнения, в 2019 году их было всего 37 человек, в 2018 году — 45, в 2017 году — 41. Кроме этого, в вузах Польши за последний год резко выросло число студентов из Белоруссии.