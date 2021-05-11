Москва, , 15:39 — REGNUM Регионы России получат возможность использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Данное нововведение позволит упростить саму процедуру начисления и выплаты социальных пособий, что очень важно в условиях экономического кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

«Малообеспеченные категории российских граждан и те группы граждан, которые нуждаются в постоянной или временной материальной помощи государства, должны получить возможность оперативного оформления пособий и других видов выплат.

Ранее от граждан требовали самостоятельного сбора и предоставления документов, теперь чиновники сделают все сами. Это также очень большой плюс: у малообеспеченных людей, пенсионеров и инвалидов могут отсутствовать современные средства связи, доступ к компьютеру, технические навыки, позволяющие самостоятельно отправить документы в электронном виде.

Теперь гражданам не придется решать эту проблему. Следовательно, материальная помощь будет оказываться всем действительно нуждающимся, а не только тем, кто смог самостоятельно собрать и подать необходимые документы.

Позитивных последствий несколько. Во-первых, это расширение охвата социальной помощи государства. Во-вторых, это сведение к минимуму бюрократических препятствий для самих граждан.

В-третьих, учитывая цифровизацию процесса начисления пособий и выплат, это и повышение открытости данного процесса, что снижает вероятность злоупотреблений, ошибок, неправильных начислений или мошеннических действий со стороны как самих граждан, так и чиновников.

В совокупности перечисленные позитивные последствия будут способствовать улучшению условий и качества жизни для российских граждан, особенно относящихся к малообеспеченным и нуждающимся в социальной поддержке государства категориям населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 мая 2021 года упрощена система назначения пособий и других социальных выплат гражданам.

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