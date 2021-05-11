Ставрополь, , 15:37 — REGNUM Власти Ставропольского края выразили готовность принять на лечение пострадавших во время кровавой бойни в казанской школе № 175. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

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«Готовы оказать содействие в их восстановлении у нас на Кавминводах. Чтобы наша целительная природа помогла заживлению всех ран ‑ и физических, и душевных», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он также выразил соболезнование родным и близким погибших, назвав произошедшее трагедией, которая вызвала боль и потрясла до глубины души. Кроме того, Владимиров пожелал скорейшего восстановления раненым.