Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В торговых центрах Свердловской области продолжили прививать жителей от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Вакцинация проводится в екатеринбургских торговых центрах «Леруа Мерлен» на ул. Металлургов 74 (11 мая с 10.00 до 18.00) и пер. Базовый, 45 (13 мая с 10.00 до 18.00), «Карнавал» (ул. Халтурина, 55; 12 мая с 13.00 до 18.00), «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45; 12 мая с 16.00 до 19.00), «Академический» (ул. Краснолесья, 133; 12 и 14 мая с 13.00 до 17.00). «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46; 13 мая с 14.00 до 19.00, 15 мая с 12.00 до 18.00), «МЕГАПОЛИС» (ул. 8 Марта, 149; 14 мая с 11.00 до 14.00), «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21; с 11 по 15 мая с 16.00 до 19.00) и «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19; 15 мая с 10.00 до 14.00). Также поставить прививку можно в аэропорту «Кольцово» 11−14 мая с 13.00 до 19.00.

Жители Верхней Пышмы могут пройти вакцинацию в магазине «Кировский» на ул. Орджоникидзе, 18 (12 мая с 17.00 до 20.00, 15 мая с 10.00 до 13.00), Нижнего Тагила — в ТРЦ «Депо» на Свердловском шоссе, 31Б (с 11 по 14 мая с 16.00 до 20.00, 15 и 16 мая с 10.00 до 20.00).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 87 305 случаев заражения коронавирусом.

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