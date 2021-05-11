Казань, , 15:35 — REGNUM Преступник, который убил восемь и ранил более двадцати человек в казанской школе № 175, владел оружием на законных основаниях. Об этом 11 мая журналистам сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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Он подтвердил, что оружие было выдано «в соответствии с действующим законодательством».

«На кнопку тревожной сигнализации поступил сигнал. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органам задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», — заявил Грибалкин.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний молодой человек, бывший ученик этой школы, устроил стрельбу в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани. При нападении на школу погибли семеро детей и учительница. 21 учащийся и сотрудник гимназии были ранены. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц»).

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