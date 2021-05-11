Алма-Ата, Казахстан, , 15:35 — REGNUM Должностной оклад регистраторов, участвующих в переписи населения Казахстана, составит 83 тыс. тенге ($194). Об этом сообщили в департаменте национального бюро статистики по стратегическому планированию и реформам.

В Алма-Ате объявили набор 48 инструкторов-наблюдателей и 618 регистраторов. Инструкторы будут работать с мая по июль. Их оклад составит 125 тыс. тенге ($293). Регистраторы проработают с 1 по 30 июня. Требований к стажу работы не предъявляется.

Ранее председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов заявил, что жители Казахстана смогут принять участие в переписи населения в режиме онлайн.

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