Улан-Батор, , 15:34 — REGNUM В Монголии, где после отмены строгого карантина действует ограничение на перемещение между районами страны, вакцинированным и переболевшим COVID-19 разрешили поездки между районами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Граждане Монголии переболевшие COVID в последние 4 месяца, а также те, у которых прошло 14 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса, смогут свободно передвигаться между городами. Для нужно предъявить электронный сертификат, который можно получить через портал госуслуг.

Отметим, в Монголии продолжается вакцинация от коронавируса. На 11 мая первую дозу получили более 1,6 млн человек, 628 тысяч полностью вакцинированы.

Количество новых случаев заражения коронавирусом начало снижаться. За минувшие сутки выявлено 473 новых случая COVID-19, общее количество заражений в стране достигло 45 936. За сутки умерли 9 пациентов, и за все время пандемии — 190 человек.