Варшава, , 15:33 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в рамках своего визита в Румынию посетил полигон Смирдан на севере этой страны, где проходят учения НАТО «Меч правосудия 21». Визит был совершен совместно с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщается на странице канцелярии польского лидера в соцсети Twitter.

В рамках посещения румынского военного полигона Анджей Дуда высказался за углубление военного сотрудничества между двумя странами.

«Я рад, что эти учения в Румынии проходят с участием польских солдат. Я напомню, что и в нашей стране румынские солдаты тренируются вместе с нашими солдатами. Мы совместно учимся обороне нашей части Европы, и у данного двустороннего сотрудничества есть потенциал расти», — заявил президент Польши.

«Я считаю, что наши вооруженные силы должны идти в ногу друг с другом и в сфере модернизации вооружений», — добавил Дуда, указав, что с этим не должно возникнуть сложностей, потому что обе страны являются членами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Румынии состоялась встреча глав государств «Бухарестской девятки», которая состоит из стран Восточной Европы. В числе участников мероприятия был польский лидер.