Красногорск, , 15:41 — REGNUM Пруды на территории Подмосковья в 2021 году начнут очищать с 22 июля. Об этом 11 мая заявил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании регионального правительства.

Программа рассчитана до 2023 года. В 2021 году на территории Подмосковья планируют почистить 22 пруда. В 2022 году их цифра должна вырасти до 60. В последний год программы планируется очистить 18 прудов.

«В этом году мы приступаем с 22 июля, к 19 сентября все 22 запланированных объекта будут очищены», — отметил министр.

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